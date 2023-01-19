Айрат Шаммазов: Уфа станет городом для студентов и крупным научным центром

Участвовали в обсуждении мэр Уфы Ратмир Мавлиев, министры, главы госкомитетов и ведущих предприятий республики, депутаты госсобрания РБ и горсовета Уфы, главы районов города, почетные граждане и другие.

После доклада столичного мэра о подготовке к юбилею был обсужден широкий спектр вопросов развития городской жизни.

Так, депутат горсовета Уфы, почётный гражданин, доктор технических наук, заслуженный деятель науки РФ и РБ Айрат Шаммазов подчеркнул, что залог развития города – консолидация общества. Он отметил готовность депутатского корпуса поддержать республиканские и городские власти в подготовке юбилейных мероприятий и предстоящих выборах в госсобрание Башкирии в этом году и президентских и главы республики в будущем, 2024 году.

- Как ученому и бывшему ректору УГНТУ (Уфимского нефтяного университета – ред.) конечно же, понравилось, что Радий Фаритович акцентировал внимание на том, что в результате финансовых вложений и перемен Уфа становится крупным международным научным центром и городом для студенчества, - сказал Айрат Шаммазов. – Это означает, что у нас в перспективе будет больше молодежи – умной, увлекающейся наукой, думающей и развивающейся. Для нее нужно и важно создать условия. Ведь сегодня молодые люди хотят учиться там, где созданы комфортные условия для жизни. Где есть возможность учиться и отдыхать в красивых парках, благоустроенных дворах, ходить в театры и на концерты, ездить по хорошим дорогам. Поэтому мы должны сделать так, чтобы каждый выпускник школы захотел остаться в нашей республике, поступил в наши вузы. И конечно, создал здесь семью и остался трудиться на благо родного города и республики.

Напомним, в ходе совещания Радий Хабиров поблагодарил администрацию Уфы за поддержку участников спецоперации и их семей.

Фото из открытых источников.

