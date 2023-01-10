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На образовательную смену в Башкирию приехали школьники из ЛНР

Образовательная смена для 32 старшеклассников из Луганской Народной Республики стартовала вчера в БГПУ им. М. Акмуллы.

На образовательную смену в Башкирию приехали школьники из ЛНР
На образовательную смену в Башкирию приехали школьники из ЛНР

В Акмуллинский университет приехали ученики выпускных классов школы № 22 имени генерала-майора М.М. Шаймуратова г. Петровское и школы № 29 имени Героя Советского Союза С.Х. Хасанова г. Красный Луч. Как сообщает пресс-служба БГПУ, в прошлом году вуз и эти школы заключили соглашения о сотрудничестве.

Смена продлится до 14 января, все эти дни ребята будут жить в гостинице. В первый же день для них провели занятия по профориентации и медиативным технологиям. А в последующие гости Уфы поучаствуют в образовательных, творческих и спортивных мероприятиях, мастер-классах, побывают на экскурсиях. В течение смены их будут сопровождать вожатые и педагоги БГПУ.

Фото: пресс-служба БГПУ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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