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В Уфимском нефтяном университете открылся научно-образовательный центр

В Уфе открылся Научно-образовательный центр «Роснефть – УГНТУ». В мероприятии принял участие глава республики Радий Хабиров.

В Уфимском нефтяном университете открылся научно-образовательный центр
В Уфимском нефтяном университете открылся научно-образовательный центр

НОЦ создан на основе обновленного корпуса горно-нефтяного факультета вуза. Здесь будут заниматься более 800 студентов и аспирантов. Учебный процесс организуют в 28 лабораториях и восьми классах цифрового моделирования, оснащенных самым современным оборудованием.

Радий Хабиров отметил, что инвестиции «Роснефти» в развитие современной образовательной базы имеют огромное значение. «Это отличный пример связи научной мысли и производства, пример правильной подготовки кадров. Такие центры укрепляют реальный сектор экономики. Спасибо партнеру нашей компании «Башнефть» за продуктивное сотрудничество. И спасибо команде УГНТУ за то, что там работают на опережение, думают о будущем», - написал глава региона на своей странице в соцсетях.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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