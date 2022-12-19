В Уфимском нефтяном университете открылся научно-образовательный центр

НОЦ создан на основе обновленного корпуса горно-нефтяного факультета вуза. Здесь будут заниматься более 800 студентов и аспирантов. Учебный процесс организуют в 28 лабораториях и восьми классах цифрового моделирования, оснащенных самым современным оборудованием.

Радий Хабиров отметил, что инвестиции «Роснефти» в развитие современной образовательной базы имеют огромное значение. «Это отличный пример связи научной мысли и производства, пример правильной подготовки кадров. Такие центры укрепляют реальный сектор экономики. Спасибо партнеру нашей компании «Башнефть» за продуктивное сотрудничество. И спасибо команде УГНТУ за то, что там работают на опережение, думают о будущем», - написал глава региона на своей странице в соцсетях.