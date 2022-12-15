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Сегодня, 17:20

В Башкирии проекты победителей студенческого акселератора реализуют в 2023 году

В Башкирии подвели итоги акселератора молодежных студенческих проектов «Импульс университета», который организовал Евразийский НОЦ мирового уровня.

В Башкирии проекты победителей студенческого акселератора реализуют в 2023 году
В Башкирии проекты победителей студенческого акселератора реализуют в 2023 году

Из 400 участников конкурса до финала дошли 165 студентов и 32 проекта. Из них 18 команд признаны победителями по пяти направлениям — патриотизм, инициативы, молодежные объединения, наставничество и евразийское сотрудничество.

В награждении победителей принял участие руководитель администрации главы РБ Максим Забелин.

«Достижение качественных целей возможно только с опорой на молодежь, на работу с талантами, начиная со школы. И сегодня в копилку проектов и решений, направленных на поддержку инициатив студенческой молодежи, вошел акселератор молодежных студенческих проектов «Импульс университета», — отозвался он об этом событии в соцсетях.

Студенческие проекты будут реализованы в течение первого полугодия следующего года, сообщил также Максим Забелин. Университеты берут на себя 80% расходов, в остальном поддержит республика через Евразийский НОЦ.

Фото: со страницы Максима Забелина в соцсетях.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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