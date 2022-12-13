В Башкирии признаны эффективными чуть более половины из имеющихся колледжей

Все остальные колледжи руководитель региона призвал подтянуться. «По каждому отстающему учреждению должна быть разработана четкая дорожная карта по выправлению ситуации. Особое внимание нужно обратить на колледжи, занимающие нижние строчки рейтинга», — отметил он.

Ключевыми задачами, подчеркнул глава республики, остаются интеграции образования и производства и качественная подготовка кадров под заказ работодателей. «Такое практико-ориентированное партнерство предприятий и колледжей нужно нацеливать на главное: наши выпускники прежде всего должны быть конкурентоспособны и востребованы на рынке труда», — резюмировал Радий Хабиров, в целом оценив завершающийся год как «успешный, насыщенный и результативный».

Фото: пресс-служба главы РБ.