В Уфе встретились 160 юных предпринимателей из разных регионов

Часть участников и экспертов подключилась к встрече в онлайн-формате, рассказали в пресс-службе правительства РБ. В рамках митапа состоялось пленарное заседание "Молодежные инициативы как драйвер стратегического развития республики", а также работали тематические площадки "Молодежное предпринимательство" и "Туризм".

- Основная задача движения - сделать так, чтобы инициативы, идеи, проектные работы ребят соединялись со стратегическими целями развития самого региона, - пояснила руководитель "Лиги Юниор" Кристина Колесникова. - Это позволит ребятам найти свой путь, развиваться, взаимодействовать друг с другом, обществом и государством.

А министр образования и науки РБ Айбулат Хажин добавил, что благодаря митапу республика сможет решать стратегические задачи в новом ключе, формировать кадровый резерв для управленческих команд региона.

Фото: пресс-служба правительства РБ.