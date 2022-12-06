Педагогический университет Башкирии отметил 55-летие

На сцену конгресс-холла "Торатау" выходили преподаватели, студенты, выпускники разных лет, чтобы поздравить с юбилеем любимый вуз. А открыл концерт ректор БГПУ Салават Сагитов, который рассказал об истории университета, его успехах и выдающихся людях.

- Уверен: несмотря на объективные трудности, высокий уровень подготовки профессорско-преподавательского корпуса, сочетание традиций и новаторства, преемственность поколений, современная инфраструктура позволят и дальше обеспечить поступательное движение Акмуллинского университета в созидании будущего, - сказал он в приветственном слове.

Свои поздравления адресовали вузу председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, которая сама когда-то училась здесь, председатель комитета Госсобрания - Курултая РБ по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Раиль Асадуллин, ранее возглавлявший БГПУ, и многие другие.

А праздничную программу представили творческие студенческие коллективы: ансамбль народного танца "Кружева", народный коллектив "Держава", вокальный ансамбль "Вариация" и другие.

Фото: пресс-служба БГПУ.