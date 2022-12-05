В Башкирии создали рабочую группу по внедрению платформы дистанционного обучения

По поручению главы региона Радия Хабирова, на базе республиканской системы «Образование» была разработана полноценная платформа дистанционного обучения, получившая название «Башкирская цифровая школа». Этот сервис учитывает все проблемные моменты, с которым столкнулась система во время пандемии коронавируса, когда образовательные учреждения были вынуждены уйти на «дистанционку».

Как пояснил Геннадий Разумикин, новая платформа имеет крепкую техническую поддержку и способна обеспечить полноценный образовательный процесс в дистанционном формате. Сервис будет абсолютно бесплатным для пользователей. «Башкирская цифровая школа» поможет учителям формировать курсы, тесты, опросы и тут же использовать их для обучения. Сюда же «зашит» функционал для проверки заданий и тестов и быстрой обратной связи с учениками.

Платформу уже начали наполнять контентом. Например, появился курс по истории и культуре Башкирии с применением технологий виртуальной и дополненной реальности. Здесь есть, например, интерактивный музей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и видеоурок о Минигали Шаймуратове. А министра образования и науки РБ Айбулат Хажин предложил добавить на платформу такие предметы, как «Родной язык и литература», «Регионоведение», «Краеведение», «Уфаведение» и другие «местные» дициплины.

Минцифры создало также мобильное приложение для школьников, которое позволит учиться с телефона, получать уведомления о мероприятиях, курсах и дедлайнах, скачивать материалы и видеть новости обучения.

Сегодня минобранауки РБ создало рабочую группу, которая решает методические и организационные вопросы по внедрению платформы в школах.

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