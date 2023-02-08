Республика помогла молодым ученым пройти стажировку

— ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова — это ведущий научно-исследовательский институт в РФ по пищевым производствам. В ходе стажировки я многое узнала как о фундаментальной науке и ее приоритетных исследованиях в пищевой отрасли, так и о применении их на практике. Приобретенные мной во время стажировки знания и умения станут важным вкладом в подготовку моей докторской диссертации, а также в будущую работу по приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации и Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года, — рассказала кандидат биологических наук.

Научная работа Альфии Шариповой посвящена разработке функциональных продуктов питания из органического сырья животного, растительного и микробного происхождения, с применением методов глубокой интенсификации процессов переработки (электро- и ультразвукового воздействия, СВЧ обработки). В ходе стажировки она и другие молодые ученые ознакомились с результатами инновационных научно-исследовательских работ ведущих сотрудников испытательного центра ФНЦ пищевых систем в области протеомики, производственной санитарии и микробиологии, разрушения биопленок в производственных условиях, генетических технологий.

Фото из архивов БГАУ