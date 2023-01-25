Башкирия делает уверенные шаги в научно-технологическом развитии – Дмитрий Чернышенко об исполнения поручения президента Путина

Госпрограмма объединила 34 ранее разрозненные программы на сумму около 1,2 трлн рублей ежегодно. Из них около 550 млрд предназначены для проведения научных исследований. Решать задачи технологического суверенитета будут прежде всего в регионах страны, поскольку, по словам Чернышенко, именно в субъектах Федерации реализуются механизмы долевого финансирования, создается сеть научных центров, открываются молодежные научные лаборатории, происходит взаимодействие науки и бизнеса.

О готовящемся законопроекте, позволяющем научным организациям готовить кадры по программе специалитета, рассказала председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Она подчеркнула, что в 2022 году вопрос совершенствования системы высшего образования стоял особенно остро. При подготовке нового закона учитывался опыт Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова. «Думаю, будет полезно не делать революционных движений там, где есть база, инфраструктура и желание. Для них мы и создаем такую законодательную основу», — отметила при этом Лилия Гумерова.

Башкирия еще в прошлом году вошла в пятерку Национального рейтинга научно-технологического развития регионов вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Татарстаном и Томской областью. «Очень высоким достижением» назвал глава РБ Радий Хабиров такую позицию нашего региона в российском рейтинге. Он также отметил, что локомотивом для дальнейших успехов для нас является Евразийский НОЦ.

Напомним, Уфимский университет науки и технологий создан на базе двух башкирских вузов — БГУ и УГАТУ. К 2030 году он планирует выйти на амбициозные показатели развития — 50 тысяч студентов, более трех тысяч преподавателей и ученых, 12 млрд рублей доходов в год.

Речь на брифинге также шла об обновлении приборной базы в ведущих научных организациях, которое уже коснулось более четверти всей приборной базы в стране — на эти цели направлено более 37 млрд рублей. В этом году для решения этой задачи научные центры России получат еще 15,5 млрд рублей. Для использования этих денег есть обязательное условие — оборудование должно быть российского производства.

Кстати

Сегодня Россия занимает девятое место в мире по объему научных исследований и разработок. Почти 170 тыс. отечественных технологий используются реальным сектором экономики.

Также в последнее время наблюдается тренд на региональный разворот в обеспечении доступности высшего образования. Например, в 85 региональных вузах за два года число бюджетных мест выросло более чем на 20 процентов.