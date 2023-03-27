Предприятия ОПК в Башкирии провели открытый кадровый отбор сотрудников

Акция проходила в Стерлитамаке. Начальник управления по персоналу ФКП «Авангард» Екатерина Ёлчева и представитель АО «Стерлитамакский нефтехимический завод» Римма Хисамутдинова провели презентацию предприятий.

Новый формат по поиску сотрудников через открытый кадровый отбор вошел в практику в прошлом году. Он реализуется через встречу, на которой заинтересованные граждане могут познакомиться с потенциальным работодателем и задать вопросы. Для предприятий это отличная возможность занять как можно больше вакансий.

Открытый кадровый отбор стимулирует трудовую инициативу населения, способствуя повышению занятости и достижению национальной цели по снижению бедности, что является стратегической задачей нацпроекта «Демография», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Предприятие «Авангард» специализируется на оборонных заказах. Здесь требуются 147 сотрудников. Это токари, водители, вальщики леса, электромонтеры, мастера, инженеры-конструкторы, паяльщики, аппаратчики, слесари-ремонтники, операторы котельной, плотники, фрезеровщики, повара, машинисты крана, штукатуры, каменщики.

АО «Стерлитамакский нефтехимический завод» предложило 205 вакансий: слесари-ремонтники, инженеры, мастера участков, аппаратчики, операторы компрессорных и насосных установок, операторы котельной, электромонтеры и электрогазосварщики, паяльщики, плотники, токари, фрезеровщики.

Соискатели интересовались социальными гарантиями, условиями и видами работ, транспортной доступностью, гарантиями для молодых специалистов, уровнем заработной платы. В ответ представители компаний сообщили.что предприятия предлагают официальное трудоустройство согласно ТК РФ, социальный пакет, возможность профессионального и карьерного роста, дополнительное профессиональное обучение.

Всего в открытом кадровом отборе приняли участие около 420 человек, из них более 70 подключились онлайн. Это жители городов Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Аургазинского, Альшеевского, Гафурийского, Стерлибашевского районов.

Направления на работу получили 84 человека, 27 соискателей приглашены на собеседование, работодатель проявил интерес к более 40 студентам и ожидает их после получения диплома.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.