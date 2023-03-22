В Башкирии «Скорая помощь» поможет выйти на зарубежные рынки

В рамках выезда представители профильных ведомств посетили предприятия Стерлитамака «БашЭко» (производство топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки), «Эколь» (производство бытовой химии) и «Индустриальный технопарк «Велес».

В Салавате бригада «Скорой экспортной помощи» посетила предприятия «Аркада» (производство по пошиву спецодежды для рабочих массовых профессий), «БК Текстиль» (производство трикотажных изделий), «Благосыр» (производство мягких, рассольных и твердых сыров), ИП Кононов Александр Владимирович (производство мясной продукции), «Каскад» (производство кумыса).

В Уфимском районе - предприятия КФХ Янгирова Аделина Раушановна (производство кумыса), «Уралагро» (производство зерна), «Агрогусь Урал» (разведение гусей, производство продукции из мяса птицы), СПОК «Дары Урала» (производство деликатесов из конины премиум сегмента).

- Совместно с региональным Центром поддержки экспорта и представительством Российского экспортного центра мы проводим активную работу по выездам на предприятия для консультирования наших предпринимателей об имеющихся федеральных и региональных мерах поддержки экспортеров, - прокомментировала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева. - Этот инструмент взаимодействия позволяет индивидуально проработать с компаниями их потребности и помочь им выйти на зарубежный рынок наиболее эффективным способом.

Отмечается, что представители компаний выразили заинтересованность в финансовых мерах поддержки в части возмещения затрат на логистику, а также в услугах по поиску потенциальных покупателей за рубежом, оказанию содействия в участии в отраслевых выставочно-ярмарочных мероприятиях и бизнес-миссиях.

Первый выезд «Скорой экспортной помощи» в республике был осуществлен 1 февраля 2021 года. С того времени произошло 74 выезда мобильных бригад с посещением 244 компаний региона. По итогам посещения, порядка 100 субъектов МСП обратились за поддержкой в Центр поддержки экспорта и получили более 350 различных услуг, 28 компаний заключили 65 экспортных контракта и расширили географию экспорта.

Предприятия, заинтересованные в получении поддержки экспортной направленности, следует оставить заявку на консультацию или визит специалистов СЭП. Это можно сделать по электронной почте [email protected] В письме необходимо указать: краткое описание компании, сайт или социальные сети. Контакты для связи: 8 (347) 246-89-28, 8-917-423-22-93.

Напомним, рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство», установленной Указом президента Владимира Путина, реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его цель - обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.