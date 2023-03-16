В муниципалитете Башкирии обустроят пространство для сабантуя

На данный момент уже состоялся тендер и определен подрядчик. По муниципальному контракту строительные работы второго этапа начнутся в апреле и завершатся к концу лета текущего года. По проекту на территории будут установлены сцена, зрительские трибуны, скамейки, а также малые архитектурные формы и, конечно, камеры видеонаблюдения.

Подготовительные работы начались еще в прошлом году. Тогда осуществили первый этап по благоустройству поля: провели освещение, установили ограждения, входные ворота и калитки, заасфальтировали беговую дорожку.

Кроме того, обустроили несколько спортплощадок: для мини-футбола, волейбола, воркаута, а также для борьбы куреш – с трибуной. Покрытие волейбольной площадки сделали из песка, на остальных – резиновое. Здесь же обустроили пешеходные дорожки, поставили скамейки, урны, вдоль дороги и леса – электроопоры. Само поле для сабантуев будут освещать 40 ламп.

Благоустройство данной территории ведется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Задача проекта – создать новый облик городов, обновить общественные пространства, чтобы помочь регионам, сохранить свой колорит и неповторимую архитектуру, создать атмосферу комфорта и безопасности, в которой людям разного возраста было удобно жить, работать и активно отдыхать.

«Общественные пространства нового формата помогают не просто украсить города, а формируют новый культурный и социальный уровень жизни местных жителей, открывают новые экономические возможности», – подчеркнули в пресс-службе регионального минЖКХ.

Фото со страницы vk.com/aurgazy.bashkortostan.