Башкирский бизнес начнет массовый экспорт в Иран

Компании республики достигли договоренностей об оказании услуг в нефтегазовой сфере, поставок смазочных материалов, промышленного оборудования и приборов, оборудования для нефте- и газодобычи, пиломатериалов, каркасов и готовой мебели, молочной продукции, продовольственного зерна, кукурузы, чечевицы, подсолнечного масла, сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.

По ее словам, представители 30 республиканских компаний провели более 250 встреч с иранскими партнерами и по возвращении в республику проработают детали контрактов для дальнейшего установления сотрудничества. Иранские предприятия выразили заинтересованность в услугах, оказываемых башкирскими компаниями в сфере разведки и бурения горизонтальных и наклонно-направленных нефтяных и газовых скважин, расходомеров для портового оборудования производства Башкирии.

Из Ирана могут поставлять в Башкортостан беспилотные летательные аппараты для проведения химической обработки посевных площадей, комплекты оборудования для птицеводства, сухофрукты, орехи, сладости.

В рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство», установленной указом президента России Владимиром Путиным, реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его цель - обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом. Она будет достигнута за счет реализации мероприятий федеральных проектов «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Иран по итогам прошлого года занял 12 место во внешнеторговом обороте Башкирии.

Фото пресс-служба правительства РБ.