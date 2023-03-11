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Уфимское предприятие ускорит время производства продукции благодаря нацпроекту

Производитель геосинтетических материалов переходит с этапа диагностики на этап внедрения, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Уфимское предприятие ускорит время производства продукции благодаря нацпроекту
Уфимское предприятие ускорит время производства продукции благодаря нацпроекту

ООО «Полимак» специализируется на выпуске геомембраны, георешетки, дренажного композита, геотекстиля, дорожной сетки, применяемых в строительстве зданий, дорог, водных сооружений, полигонов бытовых и промышленных отходов.  Сотрудники предприятия в течении трех месяцев при поддержке эксперта Регионального центра компетенций РБ (РЦК)  проходили тренинги, проводили диагностику выбранного пилотного потока.

В планах предприятия на пилотном участке - сократить время протекания процесса почти в 2 раза (с 263 до 123 часов) и увеличить выработку с 2 100 до 2600 кв.м. в смену на человека. По результатам этапа «Диагностика и целевое состояние» было разработано более 19 мероприятий для устранения выявленных потерь и проблем.

— В рамках участия в нацпроекте «Производительность труда» предприятия получают возможность финансовой поддержки в виде льготного займа Фонда развития промышленности от 20 до 300 млн рублей под 1% годовых сроком на 5 лет. Также участникам проекта предоставлена возможность до 90% инвестиционных расходов предприятия компенсировать за счет снижения планки по налогу на прибыль с 20% до 10% в рамках инвестиционного налогового вычета, - отметил первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» утвержден в соответствии с майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.

Автор:Марат АМИНЕВ
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