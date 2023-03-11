Уфимское предприятие ускорит время производства продукции благодаря нацпроекту

ООО «Полимак» специализируется на выпуске геомембраны, георешетки, дренажного композита, геотекстиля, дорожной сетки, применяемых в строительстве зданий, дорог, водных сооружений, полигонов бытовых и промышленных отходов. Сотрудники предприятия в течении трех месяцев при поддержке эксперта Регионального центра компетенций РБ (РЦК) проходили тренинги, проводили диагностику выбранного пилотного потока.

В планах предприятия на пилотном участке - сократить время протекания процесса почти в 2 раза (с 263 до 123 часов) и увеличить выработку с 2 100 до 2600 кв.м. в смену на человека. По результатам этапа «Диагностика и целевое состояние» было разработано более 19 мероприятий для устранения выявленных потерь и проблем.

— В рамках участия в нацпроекте «Производительность труда» предприятия получают возможность финансовой поддержки в виде льготного займа Фонда развития промышленности от 20 до 300 млн рублей под 1% годовых сроком на 5 лет. Также участникам проекта предоставлена возможность до 90% инвестиционных расходов предприятия компенсировать за счет снижения планки по налогу на прибыль с 20% до 10% в рамках инвестиционного налогового вычета, - отметил первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» утвержден в соответствии с майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.