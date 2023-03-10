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Сегодня, 12:21

В Башкирии строится современный технологичный энергоцентр

В городе Октябрьский ведется строительство объектов инженерной инфраструктуры для 33-го микрорайона.  

В Башкирии строится современный технологичный энергоцентр
В Башкирии строится современный технологичный энергоцентр

До декабря текущего года здесь планируется построить энергоцентр, который обеспечит теплом новые жилые районы, сообщает пресс-служба правительства РБ.

На строительной площадке энергоцентра генеральный подрядчик завершил строительно-монтажные работы по свайному полю для котельной и дымовой труб, вертикальную планировку, заливку монолитного фундамента под надземные резервуары для аварийного топлива. Кроме того, произведен монтаж четырех водогрейных котлов, четырехтрубной дымовой трубы, двух наземных горизонтальных резервуаров аварийного топлива.

В настоящее время ведутся работы по сооружению блочно-модульной котельной, обвязке и сборке каркаса котельной, а также строительно-монтажные работы по сооружению расходного склада аварийного топлива для котельной.

Общая стоимость строительства составляет около 500 миллионов рублей.

Кроме того, завершены работы по строительству улиц в жилой застройке микрорайона – возведено земляное полотно по улицам Шашина и Парковая. Выполнятся разработка выемки по ул. Парковой.

Данная работа ведется в рамках федеральной программы «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда».

Автор:Алексей ШИЛЬНИКОВ
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