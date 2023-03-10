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Сегодня, 15:10

В Башкирии состоится онлайн-конференция «Женский экспорт»

Для предпринимателей республики 15 марта пройдет конференция в режиме онлайн на тему женского экспорта, начало в 15.00, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В Башкирии состоится онлайн-конференция «Женский экспорт»
В Башкирии состоится онлайн-конференция «Женский экспорт»

Мероприятие пройдет в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», его организаторы — Центр поддержки экспорта РБ совместно с Башкирским региональным отделением общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Эксперты расскажут участникам конференции о мерах поддержки экспортеров, об успешных кейсах женщин-предпринимателей, об особенностях торговли за рубежом.

По словам министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргариты Болычевой, в начале марта Башкирия стала единственным регионом, занявшим призовые места во всех номинациях Всероссийского конкурса «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте», организатор которого Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации совместно с АО «Российский экспортный центр». По итогам прошлого года 337 предпринимательниц республики воспользовались услугами регионального Центра поддержки экспорта, что в 15 раз больше, чем в 2021 году.

«Это говорит о том, что в республике действует эффективная система поддержки женщин-предпринимателей. И онлайн-конференция «Женский экспорт» — ее неотъемлемая часть. Хотя мероприятие будет полезным и бизнесменам тоже», — подчеркнула министр.

Напомним, что цель нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» — обеспечить к 2030 году реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом. Это будет достигнуто за счет реализации мероприятий федеральных проектов «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Фото с сайта pravitelstvorb.ru.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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