В Башкирии свыше 17 тысяч жителей воспользовались порталом «Работа в России»

В центры занятости через данный портал с января текущего года поступило более 17-ти тысяч заявлений от жителей республики и 660 заявок — от работодателей. В прошлом году портал только предоставлял помощь в поиске работы. Тогда услугой воспользовались 130 тысяч жителей республики, и 7,1 тысяч заявок поступило от работодателей.

По словам министра семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленары Ивановой, благодаря новшеству стало удобнее пользоваться услугами и сервисами службы занятости. К примеру, в формате онлайн теперь можно записаться на консультацию или пройти предварительные тесты, а также провести собеседование с работодателем. Это позволит не тратить время на заполнение документов.

«Все сервисы и услуги службы занятости для граждан и работодателей абсолютно бесплатные», — подчеркнула министр.

В текущем году самое большое количество заявок от граждан поступило на поиск подходящей работы (8 659), из них 7 588 — на признание безработным. На втором месте запрос на профессиональную ориентацию (4 733 заявления), на третьем — запрос на получение услуг психологической поддержки (1 070), на четвертом — услуга по социальной адаптации (978), и на пятом — профобучение граждан (930 обращений).

Как отметили в пресс-службе ведомства, основные услуги в сфере занятости стали доступны в электронном виде еще в прошлом году. В их числе содействие в поиске работы для граждан, подбор персонала для работодателей, размещение работодателем вакансий, направление сведений о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей в службе занятости.

Начиная с 2023 года на цифровую платформу переведены все 12 услуг центров занятости населения Башкортостана. Это сделано в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Нововведение направлено на повышение уровня и качества жизни россиян.

Напомним, что с помощью нацпроекта модернизируются центры занятости не только в крупных городах, но и расположенных в сельской местности. Если в прошлом году в проекте участвовали 73 региона, то с 2023 года в него войдут все субъекты РФ. При этом главным онлайн-ресурсом для поиска работы и подбора работников теперь будет единая цифровая платформа «Работа в России», сообщает официальный сайт национальныепроекты.рф.

Фото с сайта trudvsem.ru.