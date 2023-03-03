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Сегодня, 12:55

В Башкирии многодетная семья получила сертификат на жильё

В Бураевском районе супругам Гаязовым вручили свидетельство на соцвыплату для покупки или строительства жилого помещения, сообщает пресс-служба районной администрации.

В Башкирии многодетная семья получила сертификат на жильё
В Башкирии многодетная семья получила сертификат на жильё

Сертификат о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» вручил глава администрации Рушан Гараев.

Эта мера поддержки для молодых семей входит в мероприятия ведомственной целевой программы «Оказание господдержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» госпрограммы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

По словам Гаязовых, такая помощь очень важна, особенно для многодетных семей. Им пришлось какое-то время ее ждать, но это того стоило. Супруги уже решили, как распорядятся полученным свидетельством.

Глава администрации поздравил будущих новоселов со значимым событием. И пожелал им счастья, здоровья и уюта. «Пусть в вашем доме всегда будут царить мир, благополучие и радость», – сказал в завершение Рушан Гараев.

Напомним, что основная задача нацпроекта «Жилье и городская среда» – обеспечить доступным жильем семьи со средним достатком, дать им возможность приобрести либо построить жилье с использованием ипотечного кредита. А также увеличить объем жилищного строительства, повысить комфортность городской среды, создать механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

Фото со страницы vk.com/buraevskii_raion.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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