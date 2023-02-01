На реализацию нацпроектов в Башкирии направили почти 50 миллиардов рублей

По словам главы, республика обеспечивает достижение запланированных показателей по всем 49 региональным проектам, которые реализуют в республике. В 2022 году на них было направлено 48,5 млрд рублей. «В связи с этим очень важно принимать действенные меры для недопущения нарушений в этой части», - подчеркнул он.

Подробнее об этой работе доложил заместитель премьер-министра правительства республики Илшат Тажитдинов, сообщает пресс-служба главы РБ.

Так, в прошлом году из федерального бюджета на реализацию проектов привлекли порядка 39 млрд рублей, что почти в два раза выше показателя 2021 года. «На эти средства провели капремонт в 28 медицинских организациях, установили 55 модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), приобрели более 3 тысяч единиц медоборудования. Также отремонтировали 27 учреждений культуры, открыли 10 современных кинозалов, благоустроили 126 общественных территорий, привели в нормативное состояние 146,7 км автомобильных дорог», - перечислил Илшат Тажитдинов.

Он также сообщил, что в этом году планируется достроить в рамках нацпроектов семь школ, шесть больниц и поликлиник, семь учреждений культуры, 17 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, установить 75 ФАПов.

Добавим, что государственные и муниципальные контракты на выполнение работ заключат до 1 апреля 2023 года.

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