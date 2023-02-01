-18 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
#Нацпроекты
Сегодня, 17:45

На реализацию нацпроектов в Башкирии направили почти 50 миллиардов рублей

Необходимо в запланированные сроки завершить строительство крупнейших социальных объектов, возводимых в республике в рамках нацпроектов, заявил глава региона Радий Хабиров на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. На этот раз темой встречи стали меры по противодействию нарушениям при реализации национальных и федеральных проектов.

На реализацию нацпроектов в Башкирии направили почти 50 миллиардов рублей
На реализацию нацпроектов в Башкирии направили почти 50 миллиардов рублей

По словам главы, республика обеспечивает достижение запланированных показателей по всем 49 региональным проектам, которые реализуют в республике. В 2022 году на них было направлено 48,5 млрд рублей. «В связи с этим очень важно принимать действенные меры для недопущения нарушений в этой части», - подчеркнул он.

Подробнее об этой работе доложил заместитель премьер-министра правительства республики Илшат Тажитдинов, сообщает пресс-служба главы РБ.

Так, в прошлом году из федерального бюджета на реализацию проектов привлекли порядка 39 млрд рублей, что почти в два раза выше показателя 2021 года. «На эти средства провели капремонт в 28 медицинских организациях, установили 55 модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), приобрели более 3 тысяч единиц медоборудования. Также отремонтировали 27 учреждений культуры, открыли 10 современных кинозалов, благоустроили 126 общественных территорий, привели в нормативное состояние 146,7 км автомобильных дорог», - перечислил Илшат Тажитдинов.

Он также сообщил, что в этом году планируется достроить в рамках нацпроектов семь школ, шесть больниц и поликлиник, семь учреждений культуры, 17 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, установить 75 ФАПов.

Добавим, что государственные и муниципальные контракты на выполнение работ заключат до 1 апреля 2023 года.

Инфографика из открытых источников.

Автор:Гузель РЕАНОВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика