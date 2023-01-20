В Башкирии открылись два новых ФАПа

Повод для радости появился у жителей села Татарбаево и деревни Рефанды, которые с нетерпением ждали завершения строительства новых ФАПов. К примеру, 650 обитателей двух соседних деревень были вынуждены получать первичную медпомощь в деревянной избушке с печным отоплением, которая была построена в Рефанды еще в 1985 году.

А в Татарбаево фельдшерский пункт был оборудован в одном из помещений кирпичного здания, построенного в 1990 году. Здесь ютились в ожидании приема жители из окрестных населенных пунктов, всего ФАП обслуживал более пятисот человек. Зимой тут все страшно мерзли, а про удобства, как говорится, даже и не мечтали.

Теперь для селян созданы все необходимые условия для получения квалифицированной первичной медицинской помощи. В помещениях модульных ФАПов предусмотрены смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, место для ожидания приема пациентами, санузел и раздевалка для персонала. Также установлены столы, шкафы, кушетки, пеленальный столик.

Кроме того, оба здания подключены к необходимым коммуникациям и обеспечены горячей водой за счет электронагревателя. Таким образом, новые ФАПы полностью соответствуют всем нормативным требованиям. Их строительство осуществлено в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Возможно, кто-то не придаст большого значения открытию такого небольшого учреждения, как ФАП. Но жители наших сельских населенных пунктов не согласятся с этим мнением. Во многом развитие сел и деревень зависит от функционирования фельдшерско-акушерского пункта. Здесь оказывают своевременную квалифицированную медицинскую помощь, делают прививки, наблюдают за течением беременности женщин. Наконец, и у жителей села Татарбаево и деревни Рефанды появилась возможность следить за своим здоровьем в комфортных условиях. Остается пожелать землякам крепкого здоровья и никогда не болеть», – написал в соцсетях глава Мишкинского района Павел Трапезников.

Как отметил на одном из правительственных совещаний президент России Владимир Путин, первичное звено здравоохранения – самое объемное в системе здравоохранения, и самая востребованная у граждан часть медицинской службы, поскольку количество обращений в поликлиники, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты в год составляет до 900 миллионов. Поэтому именно первичное звено является «лицом» всего здравоохранения.

Фото со страницы vk.com администрации Мишкинского района.