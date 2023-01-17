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Вчера, 12:05

Экопарк «Терра Зауралье» в Сибае воплотил мечты горожан

Благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях парк башкирского города преобразился до неузнаваемости.

Экопарк «Терра Зауралье» в Сибае воплотил мечты горожан
Экопарк «Терра Зауралье» в Сибае воплотил мечты горожан

Парк имени Мажита Гафури в Сибае и раньше был любим жителями города. Большая — в 22 гектара — территория вмещала зеленые аллеи, футбольное поле, места для отдыха. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» помог ему стать еще лучше и удобнее.

Работы в парке начались в 2020 году, и горожане активно участвовали в обсуждении проекта.

- Особенно волновал сибайцев вопрос экологии. Они очень хотели, чтобы на парковой территории появился пруд и стало больше зелени, - рассказал начальник отдела строительства, транспорта и связи администрации Сибая Марс Мусин.

Отдельное внимание создатели проекта — коллектив Института развития городов Башкирии — уделили деталям, отражающим национальную идентичность. Например, фонари изготовлены в форме курая, дорожная плитка выложена башкирским узором, а на центральной аллее установлены каменные композиции из яшмы, которую добывают в окрестностях города.

В парке «Терра Зауралье» облагорожены хвойные деревья, высажены травы и кустарники, а в пруду — кувшинки. Кроме того, здесь оборудована большая площадка для выгула собак.

Сибайский парк уже работает, однако городская администрации планирует новые преобразования: в планах — реконструировать стадион «Труд» и благоустроить прилегающую к нему территорию. Зимой на стадионе заливают каток, летом проводятся спортивные мероприятия. Но спортивное сооружение требует ремонта. Он начнется уже в этом году.

Фото: Институт развития городов Башкортостана.

Экопарк «Терра Зауралье» в Сибае воплотил мечты горожан
Экопарк «Терра Зауралье» в Сибае воплотил мечты горожан
Экопарк «Терра Зауралье» в Сибае воплотил мечты горожан
Экопарк «Терра Зауралье» в Сибае воплотил мечты горожан
Экопарк «Терра Зауралье» в Сибае воплотил мечты горожан
Автор:Мария СНЫТКИНА
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