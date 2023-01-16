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Вчера, 16:32

Гречневая крупа из Башкирии полюбилась бельгийцам

В наступившем году аграрии республики продолжили экспортировать выращенное на полях региона в европейские страны, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ.

Гречневая крупа из Башкирии полюбилась бельгийцам
Гречневая крупа из Башкирии полюбилась бельгийцам

Заказать гречневую кашу или гарнир из гречневой крупы за пределами постсоветского пространства, а уж тем более в европейском общепите вам едва ли удастся. Не входит эта любимая многими россиянами крупа в меню европейцев. Хотя тенденция к здоровой и полезной пище меняет вкусовые приоритеты у жителей некоторых европейских стран. К числу таких можно смело отнести бельгийцев. Об этом свидетельствуют и сухие цифры поставок аграриями Башкирии гречневой крупы в Бельгию.

В первых числах января специалисты управления Россельхознадзора по РБ проконтролировали первую в наступившем году партию гречневой крупы массой более 40 тонн, отгруженной в Бельгию.

Следует отметить, что несмотря на сложные экономические и политические взаимоотношения со многими европейскими странами продукция башкирского АПК регулярно отгружается в Европу. Так в ушедшем году из Башкирии в Европейский союз и Турцию было отгружено 47 партий гречневой крупы. Общий вес реализованной в течение года за рубеж крупы составил 879,8 тонн. Из этого объема в Бельгию было реализовано 443,4 тонны и в Турцию 377 тонн.

Напомним, в стране реализуется инициированный президентом Владимиром Путиным национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его результатом должен стать выход на объемы продаж на сумму, эквивалентную 45 млрд долларов в год.

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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