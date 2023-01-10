В Башкирии открылся еще один медцентр

Новая клиника появилась благодаря усилиям Гульфиры Валиевой – акушера-гинеколога с десятилетним стажем работы в Исянгуловской центральной райбольнице. Это она разработала план и доказала целесообразность создания такого медцентра на одном из заседаний «Предпринимательского часа».

Консультировались долго и тщательно, ведь нужно было решить массу вопросов: подобрать подходящее помещение для данного объекта, выяснить, насколько реально будет возместить затраты на покупку новейшего медоборудования и так далее.

В итоге заброшенная постройка превратилась в настоящий оазис. Стены, потолки и мебель здесь сияют снежной белизной, ни тебе соринки, ни тебе пылинки. Одно удовольствие работать в таких комфортных условиях и на современном оборудовании. Прием ведут узкие специалисты – кардиолог, врач УЗИ, гинеколог, а также косметолог. Еще в центре есть своя лаборатория, где можно сдать необходимые анализы.

По словам Гульфиры Валиевой, создан центр в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», задача которого способствовать разработке новых отечественных препаратов, открытию медцентров, а также привлекать в данную сферу предпринимателей.

Кстати, именно на заседании «Предпринимательского часа» один из участников – врач-кардиолог Дато Бикбаев узнал о программе «Адресной социальной помощи на основании социального контракта» через Центр занятости населения. Доктор получил необходимую консультацию, разработал свой бизнес-план, стал участником данной программы и получил финансовую помощь на открытие своего дела. Теперь он ведет прием пациентов в том же медицинском центре. По оценкам коллег, молодой кардиолог уже сумел завоевать авторитет как в коллективе, так и среди местных жителей.

Напомним, что нацпроект «Здравоохранение» позволяет компаниям нарастить объемы производства, создавать медицинские центры для лечения заболеваний с высокими показателями смертности. Например, для оказания помощи пациентам с проблемами сердечно-сосудистой системы (вопрос стоит на первом месте в целом по России). В связи с чем, правительством страны поставлены задачи по совершенствованию системы медицинской помощи в этой сфере, в том числе с помощью механизма государственно-частного партнерства.

Фото из открытых источников.