Башкирия экспортировала переработанный лес в 15 стран

Лесопромышленная отрасль Башкирии экспортировала 124 тыс. 317 кубометров пиломатериалов в страны ближнего и дальнего зарубежья. Продукция переработки древесины предприятия лесопромышленного комплекса региона под контролем специалистов управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан отгрузили в 15 стран мира.

В числе основных контрагентов продукции лесопромышленного комплекса республики Азербайджан, Армения, Переходное Исламское Государство Афганистан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Китай, Латвия, Литва, Вьетнам, Узбекистан, Эстония, Чехия.

За аналогичный период позапрошлого года управлением Россельхознадзора по РБ был проконтролирован экспорт 167 тыс. 714 кубов лесоматериалов, на которые оформлено 4429 фитосанитарных сертификатов. Продукция тогда была экспортирована в 19 стран мира.

Напомним, в стране реализуется инициированный президентом Владимиром Путиным национальный проект «Международная кооперация и экспорт», который должен приносить в денежном выражении более 250 млрд долларов в год. Также введен запрет на экспорт необработанного леса.

Фото: пресс-служба РСХН.