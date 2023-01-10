-26 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
#Нацпроекты
Сегодня, 12:09

Башкирия экспортировала переработанный лес в 15 стран

В ушедшем году Башкирия экспортировала переработанную древесину в 15 стран мира, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ.

Башкирия экспортировала переработанный лес в 15 стран
Башкирия экспортировала переработанный лес в 15 стран

Лесопромышленная отрасль Башкирии экспортировала 124 тыс. 317 кубометров пиломатериалов в страны ближнего и дальнего зарубежья. Продукция переработки древесины предприятия лесопромышленного комплекса региона под контролем специалистов управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан отгрузили в 15 стран мира.

В числе основных контрагентов продукции лесопромышленного комплекса республики Азербайджан, Армения, Переходное Исламское Государство Афганистан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Китай, Латвия, Литва, Вьетнам, Узбекистан, Эстония, Чехия.

За аналогичный период позапрошлого года управлением Россельхознадзора по РБ был проконтролирован экспорт 167 тыс. 714 кубов лесоматериалов, на которые оформлено 4429 фитосанитарных сертификатов. Продукция тогда была экспортирована в 19 стран мира.

Напомним, в стране реализуется инициированный президентом Владимиром Путиным национальный проект «Международная кооперация и экспорт», который должен приносить в денежном выражении более 250 млрд долларов в год. Также введен запрет на экспорт необработанного леса.

Фото: пресс-служба РСХН.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика