В Башкирии началась операция «Ель-2022»

По словам специалистов ведомства, некоторые варвары срубают большие деревья только для того, чтобы потом спилить у них пушистую верхушку. Также в ход идут и подросшие елочки.

«При этом гражданам следует знать, что за незаконную рубку закон предусматривает серьезные штрафы, которые в разы превышают стоимость дерева купленного на елочном базаре. Кроме того, нарушителю придется в обязательном порядке еще и возместить ущерб, который он причинил лесному фонду. А если сумма ущерба составит или превысит пять тысяч рублей, то деяние будет квалифицироваться уже как уголовное преступление за незаконную рубку лесных насаждений — ст. 260 УК РФ», — подчеркнул начальник Аскинского лесничества Марсель Габдрахманов.

Он также отметил, что максимальное наказание по данной статье до шести лет лишения свободы. В свою очередь, региональная диспетчерская служба минлесхоза предлагает законопослушным гражданам звонить по телефону 8(347) 218-14-14 в случае, если кому-либо станет известно о незаконной рубке, заготовке и незаконной реализации хвойного молодняка.

Рейды проходят в рамках нацпроекта «Экология» и регионального проекта «Сохранение лесов», который включает в себя мероприятия по восстановлению лесов за короткие сроки. До окончания действия нацпроекта (до 2024 года) необходимо успеть не только пополнить запасы семян лесных культур и улучшить качество ухода за лесным фондом, но и увеличить площади лесовосстановления.

Фото с сайта resbash.ru.