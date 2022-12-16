Деньги – на музыку: в Башкирии детская школа искусств получила новые инструменты

По словам директора ДШИ села Кармаскалы Ханифа Батталова, такая «масштабная финансовая поддержка дает возможность создания в учебном учреждении благоприятной творческой среды для развития способностей наших воспитанников». «Мы стараемся идти в ногу со временем, чтобы сделать академическое искусство еще более интересным для ребят. Безусловно, дети, которые обучаются на качественных инструментах, современном оборудовании, чувствуют заботу государства. Они, несомненно, откроют для себя новые горизонты», - уверен руководитель школы искусств.

Кстати

В 2022-2023 учебном году в детской школе искусств Кармаскалов учатся 843 детей.

Последний раз музыкальное оборудование обновлялось здесь в 2013 году.

Фото из открытых источников.