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Вчера, 15:15

Башкирия увеличила экспорт кормовых добавок

Кормовые добавки из Башкирии для сельскохозяйственных животных пользуются спросом в Европе и Китае, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ.

Башкирия увеличила экспорт кормовых добавок
Башкирия увеличила экспорт кормовых добавок

Побочная продукция переработки масличных культур была направлена в основном в страны Европейского союза и Китай. С начала года маслоэкстракционные заводы региона экспортировали туда 83,61 тыс. тонн гранулированного подсолнечного и рапсового шрота.

Кормовая добавка, применяемая при производстве смесей для сельскохозяйственных животных, пользуется высоким спросом в Бельгии, Германии, Дании, Латвии, Норвегии и других странах Европы с хорошо развитым животноводческим сектором.

Напомним, в стране реализуется инициированный президентом Владимиром Путиным национальный проект «Международная кооперация и экспорт», который должен приносить в денежном выражении 45 млрд долларов в год. В связи с введенными западными странами санкциями, затруднилась общая логистика экспорта продовольствия, однако восточное его направление продолжает расти.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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