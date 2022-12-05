Башкирия увеличила экспорт кормовых добавок

Побочная продукция переработки масличных культур была направлена в основном в страны Европейского союза и Китай. С начала года маслоэкстракционные заводы региона экспортировали туда 83,61 тыс. тонн гранулированного подсолнечного и рапсового шрота.

Кормовая добавка, применяемая при производстве смесей для сельскохозяйственных животных, пользуется высоким спросом в Бельгии, Германии, Дании, Латвии, Норвегии и других странах Европы с хорошо развитым животноводческим сектором.

Напомним, в стране реализуется инициированный президентом Владимиром Путиным национальный проект «Международная кооперация и экспорт», который должен приносить в денежном выражении 45 млрд долларов в год. В связи с введенными западными странами санкциями, затруднилась общая логистика экспорта продовольствия, однако восточное его направление продолжает расти.