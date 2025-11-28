В Уфе прошёл финал Всероссийской телевизионной премии «ТЭФИ-Капитал»

Андрей Назаров сообщил, что в Уфу приехали представители 18 городов России. Всего за 7 лет существования премии экспертный совет просмотрел больше 1000 работ, а лауреатами стали более 70 телекомпаний.

— В эти дни столица Башкортостана стала точкой притяжения для сильнейших тележурналистов страны, которые умеют говорить об экономике и бизнесе интересно и понятно. Для нас, конечно, почетно принимать у себя такой статусный форум. Хочется особо отметить наши башкирские СМИ. Они ежегодно принимают участие в «ТЭФИ-Капитал» и побеждают. В этом году в финале — журналисты Уфы и Нефтекамска, и это заслуженно. Их проекты помогают продвигать регион и формируют доверие к бизнесу. Для власти это особенно важно: сильные экономические СМИ позволяют открыто и доступно рассказывать людям о том, что делается в республике, какие решения принимаются и какие возможности открываются, — отметил Андрей Назаров.

Фото: ВКонтакте Андрея Назарова.