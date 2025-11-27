В Башкирии Госоркестр проведёт VII Зимний фестиваль

Традиционно, помимо столицы Башкортостана, фестиваль охватывает и другие города республики: в этом году в рамках события Госоркестр РБ даст концерт в Нефтекамске.

Программа фестиваля в этом году приурочена к юбилейным датам двух выдающихся представителей советской композиторской школы — Георгия Свиридова и Арама Хачатуряна.

Открытие состоится 2 декабря в Уфе, на концерте прозвучат Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Метель» Георгия Свиридова, а также Сюита из музыки к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад» и Сюита из балета «Гаянэ» Арама Хачатуряна.

3 декабря Госоркестр РБ выступит в Нефтекамске, где помимо «Метели» и «Маскарада» будет исполнена музыка второго акта балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик».

Последующие концерты фестиваля пройдут в Уфе.

11 декабря слушателям будут представлены Симфоническая поэма «Ученик чародея» Поля Дюка, Сюита №2 из балета «Дафнис и Хлоя», «Болеро», вокальный цикл «Шехеразада» Мориса Равеля. Солисткой выступит приглашенная солистка Московского театра «Новая опера» им. Е. В. Колобова и Большого театра России Юлия Меннибаева.

16 декабря в исполнении Госоркестра Башкортостана прозвучат «Баба Яга», «Волшебное озеро», «Кикимора» Анатолия Лядова и Сюита из балета «Конёк-Горбунок» Родиона Щедрина.

Закрытие фестиваля состоится 24 декабря. Завершающими аккордами грандиозного музыкального события станут Концерт для скрипки с оркестром и симфоническая поэма «Финляндия» Яна Сибелиуса, а также произведения Камиля Сен-Санса: Симфония №2, «Одна ночь в Лиссабоне» и «Арагонская хота». Вместе с Госоркестром РБ на сцену выйдет солист — лауреат международных конкурсов, знаменитый скрипач Сергей Поспелов.

Дирижер VII Зимнего фестиваля — главный дирижер ГАСО РБ, народный артист Башкортостана Дмитрий Крюков.

— Зимний фестиваль за годы проведения стал одной из визитных карточек культуры нашей республики: концерты собирают ценителей академической музыки и творчества Госоркестра Башкортостана не только из Уфы и городов Башкирии, но и из соседних регионов. Интерес к фестивалю очевиден —

билетов на открытие давно нет, и, конечно, нас радует, что с каждым годом нам удается вовлекать в музыкальную предновогоднюю орбиту нашу молодежь, в том числе и при поддержке федерального проекта «Пушкинская карта», по которой юные ценители классики могут приобрести билеты на все концерты фестиваля, — подчеркивает генеральный директор ГАСО РБ, народный артист Башкортостана Артур Назиуллин.

Фото предоставлено пресс-службой Госоркестра РБ.