В Уфе прошёл концерт в честь 150-летия Рахманинова

1 апреля исполняется 150 лет со дня рождения Сергея Рахманинова. В Башкирии в честь юбилея запланирован ряд культурных событий. Старт им дал концерт Национального симфонического оркестра Башкортостана, в котором прозвучали произведения великого русского композитора.

– В этом концерте мы затрагиваем разные периоды творчества Рахманинова, – рассказал главный дирижер НСО РБ, заслуженный артист РБ Дмитрий Крюков. – Это «Цыганское каприччио», «Остров мертвых» и «Три русские песни». Во втором отделении играем Четвертую симфонию Антона Брукнера – его музыка прекрасно сочетается с Рахманиновым. Обоих композиторов объединяет, как мне кажется, пророческий апокалиптический дух. У Рахманинова – это предсказание катастроф 20 века, покаяние в каждой ноте. У Брукнера – преодоление трагических состояний, восхождение на внутренние вершины, абсолютно духовная музыка по своей сути.

Как признался Крюков, еще не было случая, чтобы дирижируя сочинения Брукнера, он не зарыдал. Так было и на этот раз. По накалу эмоций, концерт был, пожалуй, одним из самых мощных. И это сполна ощутили зрители – почувствовав огромную мощь великих композиторов – очень разных и при этом похожих.

– Это для нас – огромное, радостное событие, – сообщил в свою очередь гендиректор оркестра, народный артист РБ Артур Назиуллин. – Этим концертом мы начинаем праздновать юбилей Сергея Васильевича Рахманинова. Впереди у нас концертный тур, в котором также прозвучат его произведения. А в декабре пройдет большой зимний фестиваль в честь великого композитора.

На пресс-подходе Артуру Назиуллину также задали несколько необычный вопрос.

– Создатель группы The Prodigy Лиэм Хаулетт в одном из интервью говорил, что вдохновлялся в том числе Сергеем Рахманиновым. А вы слышите влияние Рахманинова в современной музыке?

– Спасибо, вы меня просветили, я не знал про группу Prodigy, не лукавлю. Но даже песня All By Myself, которую записала Селин Дион, основана на второй части фортепианного концерта Рахманинова. Рахманинов везде. Возьмем огромное количество фильмов или какой-то популярный контент – мы всегда слышим те или иные интонации, которые кто-то «подворовывает». Безусловно, во многих аспектах современного искусства Рахманинов присутствует.

Фото автора.