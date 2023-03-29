Хочу все знать: библиотекари Башкирии повышают квалификацию

Первый в 2023 году поток слушателей стартовал 27 марта, курс продлится до 14 апреля. Обучение проходит на площадке Санкт-Петербургского государственного института культуры по программе «Муниципальная библиотека и пользователи в виртуальной среде: актуальные вопросы взаимодействия».

Профессорско-преподавательская команда поделится со специалистами библиотечного дела своими знаниями, предлагая материалы в виде интерактивных лекций, презентаций и практических работ.

Ехать для этого библиотекарям в северную столицу не надо, образовательные курсы организованы дистанционно в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом Владимиром Путиным.

В Башкирии организацию обучения координирует научно-методический отдел Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди РБ.

- На курсах библиотекари изучают инновационные подходы в работе библиотек, новые формы и методы привлечения к чтению населения, организацию работы в медиапространстве. Каждому слушателю выдается логин и пароль от личного кабинета. Через него они получают доступ к лекциям и возможность выполнения практических заданий. По итогам обучения слушателям вручаются удостоверения государственного образца, - рассказала заместитель директора Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди РБ Алия Фатхутдинова.

В 2023 году в рамках нацпроекта «Культура» запланировано обучение 233 специалистов муниципальных и государственных библиотек республики.

В прошлом году повышение квалификации кадров в рамках федерального и регионального проекта «Творческие люди» прошли 233 слушателя из числа библиотечных специалистов.

Алмаз Хамидуллин, сотрудник отдела электронных ресурсов Национальной библиотеки имени А.-З. Валиди РБ, поделился впечатлениями после прохождения курсов повышения квалификации в прошлом году.

- Я выбрал дополнительную профессиональную программу «Современная публичная библиотека: организационно-управленческие аспекты деятельности» от Московского государственного института культуры, потому что в ней библиотечные услуги рассматриваются как объект маркетинга, – рассказал он. - Из курса я узнал о новых методах обслуживания читателей на примере уже существующих библиотек. Библиотека рассматривается не только как место, где можно получить знания, но и как доступная общественная площадка для самореализации человека, неформального общения, социального взаимодействия, делового пребывания.

Всего с начала федерального и регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» курсы прослушали 654 библиотекаря из Башкирии.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.