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Вчера, 12:03

В Уфе откроют мемориальную доску певице Магафуре Салигаскаровой

Сегодня в Уфе откроют мемориальную доску легендарной оперной певице, народной артистке РСФСР и БАССР Магафуре Галиулловне Салигаскаровой, сообщает минкульт РБ.

В Уфе откроют мемориальную доску певице Магафуре Салигаскаровой
В Уфе откроют мемориальную доску певице Магафуре Салигаскаровой

За свою многолетнюю театральную жизнь Магафура Салигаскарова создала свыше 60 разноплановых образов в операх Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Джузеппе Верди, Александра Бородина, Жоржа Бизе, в спектаклях отечественных и национальных композиторов. Была первой исполнительницей партий в операх башкирских авторов.

Певица имела богатый концертный репертуар – она исполняла произведения Антона Рубинштейна, Петра Чайковского и Камиля Сенс-Санса, арии и романсы Хусаина Ахметова, Загира Исмагилова и Наримана Сабитова, Рауфа Муртазина и многих других композиторов, а также русские, башкирские и татарские народные песни. Гастролировала по всему Советскому Союзу, была награждена орденом «Знак Почета», удостоена званий заслуженного и народного артиста Башкирской АССР, заслуженного и народного артиста РСФСР.

Мемориальная доска будет открыта по адресу: ул. Ленина, 21. 

Фото пресс-службы минкульта РБ.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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