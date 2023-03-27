В Уфе откроют мемориальную доску певице Магафуре Салигаскаровой

За свою многолетнюю театральную жизнь Магафура Салигаскарова создала свыше 60 разноплановых образов в операх Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Джузеппе Верди, Александра Бородина, Жоржа Бизе, в спектаклях отечественных и национальных композиторов. Была первой исполнительницей партий в операх башкирских авторов.

Певица имела богатый концертный репертуар – она исполняла произведения Антона Рубинштейна, Петра Чайковского и Камиля Сенс-Санса, арии и романсы Хусаина Ахметова, Загира Исмагилова и Наримана Сабитова, Рауфа Муртазина и многих других композиторов, а также русские, башкирские и татарские народные песни. Гастролировала по всему Советскому Союзу, была награждена орденом «Знак Почета», удостоена званий заслуженного и народного артиста Башкирской АССР, заслуженного и народного артиста РСФСР.

Мемориальная доска будет открыта по адресу: ул. Ленина, 21.

Фото пресс-службы минкульта РБ.