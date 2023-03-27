В Башкирии в Зиянчуринском районе прошли «Буракаевские чтения»

Первая в республике масштабная конференция по этнопедагогике собрала учителей и директоров гимназий и школ, ученых из вузов Уфы, а также из Челябинской и Оренбургской областей.

В Исянгуловской башкирской гимназии им. М. С. Буракаевой прошли открытые уроки и секционные занятия. Для участников конференции ученики начальных классов подготовили инсценировку по сказке Марьям Буракаевой. В рамках форума в гимназии открылся музей этнопедагогики, в Исянгуловском районном доме культуры состоялся творческий вечер, на котором чествовали юбиляра.

Организаторы отметили, что первая конференция по этнопедагогике состоялась в гимназии ровно тридцать лет назад. По ее итогам было решенено внедрить предмет «Уроки жизни» во все башкирские школы. По разным обстоятельствам этот уникальный предмет исчез из школьных программ, поэтому участники конференции вынесли предложение снова ввести его в образовательную программу.

- Я очень благодарна организаторам «Буракаевских чтений» - общественной организации «Ак тирма» в моем родном районе, - говорит Марьям Буракаева.- Конференция прошла на самом высоком уровне, и, конечно же, большая благодарность всем ее участникам. Рада, что мое дело живет, что гимназия процветает, здесь учатся дети не только Зианчуринского района, но приезжают из Кугарчинского и Зилаирского районов – значит, квалификация учителей высокая. Много говорилось о необходимости возродить уникальную программу «Уроки жизни» – учителя активно пользуются учебниками, созданными на ее основе до сих пор. Возможно, роль этнопедагогики в воспитании истинных патриотов своей земли, многонациональной страны еще не до конца оценена, но спустя годы я убеждаюсь в правильности этого направления, ведь в свое время эти уроки стали самыми любимыми у детей, на них выросло целое поколение.

Фото пресс-службы РЦНТ.