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Культура
Сегодня, 11:18

В Башкирии театры и филармонии взяли шефство над школьниками

Соглашение о сотрудничестве между республиканскими театральными и концертными организациями и школами было подписано в Уфе на культурном форуме «АРТ-Курултай», сообщает пресс-служба минкульта РБ.

В Башкирии театры и филармонии взяли шефство над школьниками
В Башкирии театры и филармонии взяли шефство над школьниками

Цель соглашения - приобщение к искусству подрастающего поколения, профориентационная деятельность.

Большое внимание будет уделяться школьным театрам как важному инструменту воспитания и социальному лифтоу для талантливых детей из регионов. Сегодня в Башкортостане 1064 школьных театра, в которых занимается более 30 тысяч школьников. К 2024 году такие театры появятся во всех школах.
 
Нефтекамская государственная филармония взяла шефство над Башкирской гимназией города Нефтекамска.
 
- Мы будем помогать театру гимназии в первую очередь в решении технических вопросов. Будем предоставлять сцену, звуковое и световое оборудование без арендной платы, записывать их песни и музыку в своей студии и помогать с музыкальным оформлением детских постановок, - сообщил директор Нефтекамской филармонии Ринат Гайсин.
 
Аналогичные соглашения были подписаны между Башкирским государственным театром оперы и балета и Аксаковской гимназией № 11 города Уфы; Башкирским государственным академическим театром драмы имени Мажита Гафури и Башкирской республиканской гимназией-интернат № 1 имени Рами Гарипова; Государственным академическим русским драматическим театром РБ и лицеем № 5  Уфы; Национальным молодежным театром РБ имени Мустая Карима и гимназией № 39 имени Агзама Файзуллина, а также башкирской гимназией № 158 имени Мустая Карима, а также театральными и образовательными организациями районов республики.
 
Фото пресс-службы минкульта РБ.
 
 
Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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