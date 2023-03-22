В Башкирии пройдёт конкурс «Молодые дарования России»

«Молодые дарования России» – всероссийская юношеская олимпиада в области искусств, лауреаты которой смогут претендовать на грант президента РФ. Организатор конкурса – академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского.

Конкурс проводится по номинациям: фортепиано, орган; оркестровые духовые и ударные инструменты; оркестровые струнные инструменты; народные и национальные инструменты; академическое пение, сольное народное пение; дирижирование оркестром или хором; теория и история музыки, а также по номинациям: живопись, акварельная живопись; хореографическое искусство; театрального искусство, цирковое искусство; декоративно-прикладное творчество.

В рамках I тура отборочная комиссия министерства культуры РБ определит участников II тура, который пройдет в Москве.