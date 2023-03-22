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В Башкирии мастерицы вручную вышьют карту республики

Башкирские мастерицы работают над созданием «Вышитой карты Башкортостана», которая примет участие во Всероссийском фестивале «Вышитая Россия», сообщает пресс-служба Республиканского центра народного творчества.

В Башкирии мастерицы вручную вышьют карту республики
В Башкирии мастерицы вручную вышьют карту республики
Это совместная работа РЦНТ, муниципальных образований республики и мастеров. Карта будет вышита мастерицами полностью вручную. На ней будут запечатлены природные достопримечательности районов Башкирии, также можно будет узнать об уникальных традициях народов, проживающих на разных территориях. 
 
В работе над полотном размером 1,5 на 2 метра будут использованы бисер, мулине, войлок, кожа, полудрагоценные камни, монеты. Мастерицы применяют различные техники вышивания. 
 
Вышитая карта Башкортостана примет участие во Всероссийском фестивале «Вышитая Россия», который в августе состоится в Чебоксарах.
 
Фото пресс-службы РЦНТ РБ.
 
 
Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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