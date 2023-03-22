В Башкирии мастерицы вручную вышьют карту республики

Это совместная работа РЦНТ, муниципальных образований республики и мастеров. Карта будет вышита мастерицами полностью вручную. На ней будут запечатлены природные достопримечательности районов Башкирии, также можно будет узнать об уникальных традициях народов, проживающих на разных территориях.

В работе над полотном размером 1,5 на 2 метра будут использованы бисер, мулине, войлок, кожа, полудрагоценные камни, монеты. Мастерицы применяют различные техники вышивания.

Вышитая карта Башкортостана примет участие во Всероссийском фестивале «Вышитая Россия», который в августе состоится в Чебоксарах.

Фото пресс-службы РЦНТ РБ.