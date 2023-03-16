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Культура
Сегодня, 11:17

Башкирия получила поддержку из президентского фонда для 19 творческих проектов

Республика заняла одиннадцатое место в Топ-20 регионов по итогам первого грантового конкурса президентского фонда культурных инициатив.

Башкирия получила поддержку из президентского фонда для 19 творческих проектов
Башкирия получила поддержку из президентского фонда для 19 творческих проектов

Агентство «Башинформ» выяснило, что поддержку получили 19 творческих проектов на сумму около 16 млн рублей. Регион представил 344 заявки. По этому показателю Башкирия уступила лишь Москве, Санкт-Петербургу и Белгородской области. По стране было подано более восьми тысяч заявок на общую сумму более трех миллиардов рублей.

- Грантовая поддержка в области культуры и искусства — важный инструмент развития общества, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, — отметила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. - Все это вносит значимый вклад в сохранение и развитие культурного наследия нашей многонациональной страны. Как сенатору от Республики Башкортостан мне было приятно отметить, что проекты нашей республики отличаются теплотой и любовью к традициям, родному языку и культуре.

Сейчас запущен приём заявок на второй этап конкурса, который завершится уже 20 марта.

Фото: из открытых источников.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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