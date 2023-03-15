В Уфе состоится премьера спектакля инклюзивного театра

Постановку представит детский состав народного инклюзивного театра, сформированный в рамках деятельности инклюзивной творческой лаборатории в начале этого года. Актерами стали 11 детей от 11 до 14 лет – учащихся школ №132 и 103 Уфы и Республиканской гимназии-интерната им. Газиза Альмухаметова.

- Дети очень серьезно отнеслись к постановке спектакля, они очень стараются и все быстро схватывают. Театрализованные произведения помогают ребятам более четко и правильно понимать мир, раскрывают их таланты, избавляют от зажимов и скованности. Конечно, нельзя забывать, что эти дети особенные, поэтому к каждому нужен свой индивидуальный подход, - рассказал руководитель театра, заслуженный артист Башкортостана Ильнур Лукманов.

«Я считаю до пяти» - эта сказка о храбрости, хвастовстве и скромности, о настоящей дружбе. Главный персонаж - Заяц, который влюбился в Белочку и хочет с ней дружить. А для этого ему нужна храбрость, которую можно достичь, досчитав до пяти.

Премьера спектакля пройдет в Учебном театре УГИИ им. З.Исмагилова. Начало в 19.00 часов.

Показ благотворительный, все собранные средства будут направлены на развитие детского состава коллектива «Күңел күҙе». Средства можно будет перечислить по QR-коду, который будет размещен на площадках проведения III Культурного форума «Арт - Курултай».

Организаторы - министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества, Совет матерей «Материнское сердце», Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова.