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Культура
Вчера, 12:26

В Уфе пройдёт культурный форум «АРТ-Курултай»

17-18 марта в Уфе пройдет III Культурный форум «АРТ-Курултай, сообщает пресс-служба минкульта РБ.

В Уфе пройдёт культурный форум «АРТ-Курултай»
В Уфе пройдёт культурный форум «АРТ-Курултай»
Форум является  интегрированной площадкой для обсуждения и принятия стратегических решений в сфере культуры, профессионального роста, обмена лучшими практиками и творческих экспериментов. В этом году «АРТ-Курултай», приуроченный к Году педагога и наставника, будет посвящен вопросам воспитания и образования, а также волонтерскому движению и лучшим инклюзивным практикам в сфере культуры в условиях современных вызовов.

В рамках форума будут организованы тематические и интерактивные секции, демонстрирующие достижения и динамику развития сферы культуры в регионе, а также представлены новейшие тренды развития культуры в России.

В работе примут участие  председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, глава РБ Радий Хабиров, ректор Российского института театрального искусства - ГИТИС Григорий Заславский, генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова, профессиональные федеральные спикеры, мастера искусств, представители органов власти, негосударственного сектора, волонтеры, а также почетные гости из Москвы, Донецка, Таджикистана, Беларуси.

По поручению президента РФ Владимира Путина в стране развивается система  школьных театров, которая является важным инструментом воспитания подрастающего поколения и социальным лифтом для талантливых детей из регионов. Сегодня в стране их уже 28 тысяч, к 2024 году такие театры появятся во всех школах. В рамках «АРТ-Курултая» планируется подписание соглашений о сотрудничестве между республиканскими театрами и школами.

Деловая программа«АРТ-Курултая» предусматривает пленарное заседание «Роль  культурно-образовательного пространства в формировании духовно-нравственных традиционных ценностей детей и молодежи»; семинар-практикум: «Реализация культурно-образовательных проектов для подростков и молодежи на территории РБ»; мастер-класс «Наставничество в этнокультурном пространстве»;  работу панельных секций «Современные тренды в музейном деле», «Инклюзивная творческая лаборатория как инновация в деятельности организации культуры» (основным спикером выступит ректор Российской государственной специализированной академии искусств Елена Пахомова), «Музыкальный театр перед вызовами современности» (один из спикеров - кандидат исторических наук, доцент, общественный и театральный деятель, член Совета по культуре и искусству при президенте РФ, генеральный директор Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича - Данченко Андрей Борисов).

Также в программе: «I Республиканский форум библиотек», «Переход к неотеатру: как цифровые технологии меняют консервативную среду и какие навыки нужны сотрудникам в ближайшем будущем», а также образовательный интенсив для директоров детских школ искусств и также круглый стол «Культурная журналистика: современные тренды и направления», который проведет главный редактор журнала «Музыкальная жизнь» Евгения Кривицкая.

В этом году к III  Культурному форуму «АРТ-Курултай» приурочен и республиканский театральный фестиваль «АРТылышФЕСТ» - масштабный проект, на котором представлены лучшие постановки ведущих театральных коллективов Республики Башкортостан. В течение девяти фестивальных дней (с 19  по 27 марта) на главных культурных площадках Уфы будут показаны 13 спектаклей. Фестиваль проводится при участии Экспертного совета, в составе которого будут работать признанные московские и уфимские театроведы.  

В дни «АРТ-Курултая» в Башкортостане пройдет международный культурный проект «Нуреевские сезоны». 17 марта, в день рождения легендарного танцовщика, состоится торжественное открытие регионального этапа «Нуреевских сезонов» в Башкирском государственном театре оперы и балета. С 18 по 21 марта  в уфимском кинотеатре «Родина» пройдут кинопоказы фильмов о Нурееве.  На этих площадках также будет развернута  фотоэкспозиция  «Рудольф Нуреев. Возвращение», пройдут встречи с деятелями искусств России, хорошо знавшими артиста, его коллегами и друзьями, мастер-классы от коллег и учеников Нуреева для учащихся хореографических училищ и молодых артистов балета, презентации книг о нем.

 

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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