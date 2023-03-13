В Башкирии пройдёт фестиваль «Салауат мираҫы - Наследие Салавата»

В рамках фестиваля запланирован круглый стол «Башкирский традиционный мужской костюм. История и современность», а также мастер-класс на грант главы РБ на тему «Стрельба из традиционного лука – история традиционной и конно-верховой стрельбы, техника и способы стрельбы, проводимые соревнования и фестивали, движение «Мәргән уҡсы». Проведет мастер-класс директор АНО по развитию конно-верховой стрельбы и стрельбы из традиционного лука «Мәргән уҡсы» Юлай Галиуллин.

В этом году конкурс-фестивальпосвящен Году педагога и наставника в Российской Федерации, Году полезных дел для малой Родины в Республике Башкортостан и 75-летию города Салават. Организаторами выступили министерство культуры РБ, Республиканский центр народного творчества, администрация города Салават.