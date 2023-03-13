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Сегодня, 10:21

В Башкирии пройдёт фестиваль «Салауат мираҫы - Наследие Салавата»

16-17 марта в Салавате пройдет X Региональный конкурс-фестиваль «Салауат мираҫы - Наследие Салавата», сообщает пресс-служба минкульта РБ. 

В Башкирии пройдёт фестиваль «Салауат мираҫы - Наследие Салавата»
В Башкирии пройдёт фестиваль «Салауат мираҫы - Наследие Салавата»
Фестиваль соберет на одной площадке участников из Аургазинского, Кугарчинского, Куюргазинского, Мелеузовского, Мишкинского, Стерлибашевского, Федоровского районов, городов Ишимбай, Кумертау, Мелеуз, Октябрьский, Салават, Стерлитамак, Уфа.
 
В конкурсе примут участие дети и молодежь в возрасте от 5 до 25 лет по направлениям: изобразительное искусство, инструментальный жанр, хоровое пение, вокал, хореография, оригинальный жанр.

В рамках фестиваля запланирован круглый стол «Башкирский традиционный мужской костюм. История и современность», а также мастер-класс на грант главы РБ на тему «Стрельба из традиционного лука – история традиционной и конно-верховой стрельбы, техника и способы стрельбы, проводимые соревнования и фестивали, движение «Мәргән уҡсы». Проведет мастер-класс директор АНО по развитию конно-верховой стрельбы и стрельбы из традиционного лука «Мәргән уҡсы» Юлай Галиуллин.

В этом году конкурс-фестивальпосвящен Году педагога и наставника в Российской Федерации, Году полезных дел для малой Родины в Республике Башкортостан и 75-летию города Салават. Организаторами выступили министерство культуры РБ, Республиканский центр народного творчества, администрация города Салават.

 

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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