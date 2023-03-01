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В Башкирии подвели итоги поэтического конкурса «Атайсал»

Названы финалисты конкурса стихов собственного сочинения «Атайсал», объявленного Национальной библиотекой РБ и Советом муниципальных образований республики, сообщает пресс-служба библиотеки.

В Башкирии подвели итоги поэтического конкурса «Атайсал»
В Башкирии подвели итоги поэтического конкурса «Атайсал»
Целью конкурса было выявление талантов, пишущих стихи на башкирском и русском языках, активизация интереса населения к поэзии, искусству, воспитание активной гражданской позиции, любви к малой Родине, объединение и творческое общение профессиональных и самодеятельных авторов.
 
В финал вышли 18 участников, в числе которых шесть победителей в разных возрастных категориях. Ими стали: Элина Вахитова, Гулия Даутова, Галия Алимгужина, пишущие на башкирском языке, и Амина Нуриаслямова, Данил Андреев, Альбина Нафикова, пишущие на русском языке. Самому младшему финалисту семь лет, старшему- 72 года.

Всего на конкурс поступило около 600 заявок из разных городов и районов республики и страны. Самому юному участнику конкурса - 5 лет, самому возрастному – 94 года.

Награждение победителей и призеров республиканского конкурса состоится 5 мая в Конгресс-холле «Торатау» на большом форуме «Яҡташлыҡ көсө — Сила землячества».

Для получения сертификата участника можно обращаться на электронную почту: [email protected]

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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