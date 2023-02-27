В Уфе состоится вокальный конкурс «О чём поют мужчины?»

Проект, направленный на сохранение и популяризацию традиций мужского хорового и ансамблевого исполнительства в республике, в этом году проводится в третий раз.

В конкурсе могут принять участие хоры и вокальные ансамбли без ограничения возраста, исполняющие вокальные произведения в любой певческой манере на языках народов России. Коллективы исполнят по три разнохарактерных произведения.

Программа конкурса включает в себя прослушивания коллективов-участников, семинар для руководителей мужских вокальных коллективов, «круглый стол» по итогам конкурсных выступлений, мастер-классы членов жюри.

3 марта в рамках программы состоится выездной концерт участников «О чём поют мужчины?» в ГДК города Благовещенска. Гала-концерт и церемония награждения победителей пройдет 4 марта в Городском культурно-досуговом центре Уфы.



28 февраля - последний день приема заявок на конкурс. Их можно отправлять на электронный адрес: [email protected] Информация по телефонам: 8 (347) 289-66-96, 8-905-355-44-20, 8-987-103-48-44.

Билеты на концерты можно приобрести на сайте РЦНТ: https://rcntrb.com/ru/anons/meropriyatiya-po-pushkinskoj-karte





