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В Уфе пройдёт музыкальный фестиваль «Классика над Белой рекой»

С 1 по 16 марта в Уфе пройдет V Всероссийский фестиваль камерной музыки «Классика над Белой рекой».

В Уфе пройдёт музыкальный фестиваль «Классика над Белой рекой»
В Уфе пройдёт музыкальный фестиваль «Классика над Белой рекой»

На сцене Башкирской государственной филармонии пройдут семь концертов с участием музыкантов из Уфы, Кургана, Москвы.

1 марта афишу фестиваля откроет давний творческий партнёр Уфы, наш земляк – народный артист России Владимир Овчинников (фортепиано, Москва) программой, состоящей из сочинений Сергея Рахманинова.

4 марта выступит «Московский камерный дуэт». В его составе – лауреаты международных конкурсов Петр Кондрашин/ виолончель и Эльмира Джафарова/ фортепиано. Музыканты исполнят музыку Баха, Бетховена, Шумана, Рахманинова, Брамса, Пьяццоллы.

Третий вечер фестиваля – 6 марта – в преддверии Международного женского дня филармония приглашает на уникальный концерт «Танцы с саксофоном» в исполнении лауреатов телевизионного проекта «Квартет 4х4» телеканала «Россия-Культура», победителей Первого международного конкурса ансамблей «Национальная коллекция» Российского квартета саксофонистов.  

10 марта фестивальную эстафету продолжат солистки Курганской филармонии Мария Мустакаева (сопрано) и Лейла Рубан (фортепиано), которые вынесут на суд слушателей программу «От барокко до хабанеры».

13 марта гостей ждет программа «Шедевры мирового мюзикла» от арт-проекта «ТенорА XXI века». Прозвучат композиции из самых известных мюзиклов.

15 марта Государственная академическая хоровая капелла Башкортостана имени Тагира Сайфуллина порадует слушателей премьерой программы. В проекте «Диалоги эпох: посвящение Ф. Шаляпину» прозвучат сочинения Мусоргского, Шостаковича, Салавата Низаметдинова, написанные в честь великого русского баса.

Закрытие V Всероссийского фестиваля «Классика над Белой рекой» состоится 16 марта. В этот вечер с единственным концертом в Уфе выступит Российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр» под управлением народной артистки России Светланы Безродной. В программе «На бис!» музыканты исполнят классику, джаз, ритмы танцевальных оркестров 30-х – 50-х годов ХХ века.

Фото из открытого источника.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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