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Вчера, 14:03

В Уфе пройдёт концерт «Яңы һулыш. Новое дыхание»

7 марта Дом культуры Республиканского центра народного творчества приглашает уфимцев на новую концертную программу «Яңы һулыш. Новое дыхание», посвященную Международному женскому дню. (0+)

В Уфе пройдёт концерт «Яңы һулыш. Новое дыхание»
В Уфе пройдёт концерт «Яңы һулыш. Новое дыхание»

В концертной программе примут участие известные артисты: мультиинструменталист, шоумен Zainetdin, певица, автор песен, лауреат республиканских, международных фестивалей Зилия Бахтиева, исполнительница башкирской и татарской эстрады Гульназ Фахертдинова.

Билеты можно приобрести на сайте Республиканского центра народного творчества по ссылке: https://rcntrb.com/ru/anons/meropriyatiya-po-pushkinskoj-karte/7676-kontsert-priurochennyj-k-mezhdunarodnomu-zhenskomu-dnyu-yany-khulysh. Действует «Пушкинская карта». 
Телефон для справок: 8-937-35-46-710

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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