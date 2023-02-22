В Уфе пройдёт концерт «Яңы һулыш. Новое дыхание»

В концертной программе примут участие известные артисты: мультиинструменталист, шоумен Zainetdin, певица, автор песен, лауреат республиканских, международных фестивалей Зилия Бахтиева, исполнительница башкирской и татарской эстрады Гульназ Фахертдинова.

Билеты можно приобрести на сайте Республиканского центра народного творчества по ссылке: https://rcntrb.com/ru/anons/meropriyatiya-po-pushkinskoj-karte/7676-kontsert-priurochennyj-k-mezhdunarodnomu-zhenskomu-dnyu-yany-khulysh. Действует «Пушкинская карта».

Телефон для справок: 8-937-35-46-710