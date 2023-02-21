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Флешмоб «РБ»: в День родного языка стихи читают артисты, поэты и учёные Башкирии

Первая участница флешмоба заслуженная артистка России Татьяна Калачева читает одно из самых известных стихотворений Анны Ахматовой.

Флешмоб «РБ»: в День родного языка стихи читают артисты, поэты и учёные Башкирии
Флешмоб «РБ»: в День родного языка стихи читают артисты, поэты и учёные Башкирии

21 февраля во многих странах отмечают Международный день родного языка. Праздник этот имеет очень глубокий смысл: язык отражает душу и характер народа, который на нем говорит, и сберечь язык — значит, сберечь сам народ, его историю, традиции и нравственные ценности, формировавшиеся на протяжении многих веков. Как сказал выдающийся русский педагог и писатель Константин Ушинский, язык — это самая живая и прочная связь, которая соединяет отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно великое, историческое, живое целое.

Россия входит в число самых многоязычных стран мира, а Башкирия — одна из самых многонациональных республики в ее составе. На башкирской земле проживают представители около 160 национальностей, которые считают родными около ста языков. Государственные языки республики — русский и башкирский.

Редакция газеты «Республика Башкортостан» предложила прочитать стихи на своём родном языке тем, для кого слово — профессиональный инструмент, кто умеет расслышать в звучании фраз мелодию родного языка и беспокоится за его будущее. Добавим: русский язык хоть и входит в число восьми самых распространенных языков планеты, но сегодня как никогда нуждается в особенно бережном и трепетном к себе отношении.

Итак, первая участница флешмоба — актриса Государственного академического русского драматического театра РБ, заслуженная артистка России Татьяна Калачева. Она читает одно из самых известных стихотворений Анны Ахматовой.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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