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Флешмоб «РБ»: участница фолк-группы «Uzoritsa» Екатерина Коловангина отметила День родного языка старинным напевом

Певица из Уфы исполнила старинную русскую песню.

Флешмоб «РБ»: участница фолк-группы «Uzoritsa» Екатерина Коловангина отметила День родного языка старинным напевом
Флешмоб «РБ»: участница фолк-группы «Uzoritsa» Екатерина Коловангина отметила День родного языка старинным напевом

Участница известной уфимской фолк-группы «Uzoritsa» Екатерина Коловангина удивила сразу: в честь Дня родного языка она исполнила старинную русскую песню. И пожелала читателям газеты «Республика Башкортостан» не забывать о своих истоках, беречь родное, исконное, и черпать в нем силы и мудрость.

Несмотря на латинские буквы в названии коллектива (писать его на латинице решили для того, чтобы отличаться от других «Узориц», которых по стране не один десяток), его артисты поют настоящий «живой» фольклор — песни, звучавшие в прошлых веках и привезенные из специально организованных экспедиций. При этом предпочтение они отдают напевам, записанным на территории Башкирии, и стараются исполнять их с сохранением всех диалектических особенностей, точно так, как их пели наши далекие предки.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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