-5 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Культура
Сегодня, 10:52

Флешмоб «РБ»: язык - как меч, считает поэт Ильгиз Ишбулатов

Ответственный секретарь журнала «Хэнэк» («Вилы») Ильгиз Ишбулатов присоединился к нашей акции.

Флешмоб «РБ»: стихотворение о родном языке читает поэт Ильгиз Ишбулатов
Флешмоб «РБ»: стихотворение о родном языке читает поэт Ильгиз Ишбулатов

К акции газеты «Республика Башкортостан», посвящённой Дню родного языка, присоединился молодой поэт, ответственный секретарь журнала «Хэнэк» («Вилы») Ильгиз Ишбулатов.

На своем родном башкирском языке он причитал стихотворение собственного сочинения, которое так и называется — «Язык моего народа». Примерное его содержание можно передать так: язык — это меч, который хранится в ножнах, и вынимать его оттуда следует только тогда, когда хочешь сказать что-то по-настоящему важное. Язык — твое главное богатство, будь достойным его.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика