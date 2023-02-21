Флешмоб «РБ»: язык - как меч, считает поэт Ильгиз Ишбулатов

К акции газеты «Республика Башкортостан», посвящённой Дню родного языка, присоединился молодой поэт, ответственный секретарь журнала «Хэнэк» («Вилы») Ильгиз Ишбулатов.

На своем родном башкирском языке он причитал стихотворение собственного сочинения, которое так и называется — «Язык моего народа». Примерное его содержание можно передать так: язык — это меч, который хранится в ножнах, и вынимать его оттуда следует только тогда, когда хочешь сказать что-то по-настоящему важное. Язык — твое главное богатство, будь достойным его.