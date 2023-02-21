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Флешмоб «РБ»: сочиняем и читаем сами

От имени нашей газеты со стихотворением собственного сочинения выступила сотрудница редакции Евгения Лапука.

Флешмоб «РБ»: сочиняем и читаем сами
Флешмоб «РБ»: сочиняем и читаем сами

Разумеется, редакция газеты «Республика Башкортостан» не могла остаться в стороне от затеянной ею акции: кому, как не журналистам, понимать всю красоту и мощь родного языка и показывать его величие всем вокруг. От имени нашего коллектива со стихотворением собственного сочинения выступила самая юная сотрудница газеты Евгения Лапука.

Женя в 2021 году окончила филологический факультет БашГУ — между прочим, с красным дипломом. Увлекается поэзией Иосифа Бродского, Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского. А стихотворение, которое вы сейчас услышите, она написала буквально за 15 минут до того, как прочесть его вслух.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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