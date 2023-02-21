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Культура
Сегодня, 13:29

Ассоциированные школы ЮНЕСКО в Башкирии подключились к празднованию Дня родного языка

Сегодня, в День родного языка, в школах ЮНЕСКО ребята примут участие в тематических уроках, конкурсах сочинений, плакатов и иллюстраций, а также других культурных мероприятиях.

Ассоциированные школы ЮНЕСКО в Башкирии подключились к празднованию Дня родного языка
Ассоциированные школы ЮНЕСКО в Башкирии подключились к празднованию Дня родного языка

Как рассказали в пресс-службе комитета РБ по делам ЮНЕСКО, кроме мероприятий для школьников в республике будет работать Международная дискуссионная площадка "Симфония языков Евразии: задачи сохранения многообразия и динамично меняющемся мире". Ее комитет организует вместе с сотрудниками БАГСУ, УГНТУ и Всемирного курултая башкир. К конференции присоединятся представители Якутии, Беларуси,Киргизии, Китая и Конго.

В плане мероприятий - флэшмоб по чтению стихотворений на родных языках поэтов Башкирии, международный конкурс юных сказителей и исполнителей башкирского народного эпоса "Урал-батыр", а также международный фестиваль родных языков в формате ВКС.

- Фестиваль объединит участников благодаря культурным связям и общим лингвистическим интересам, - рассказала исполнительный директор комитета РБ по делам ЮНЕСКО Элина Гатауллина. - Его задачи - популяризовать идеи ООН и ЮНЕСКО в рамках программы "Образование 2030", повысить лингвистическую компетентность участников и гостей.

Фото: пресс-служба комитета РБ по делам ЮНЕСКО.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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