Ассоциированные школы ЮНЕСКО в Башкирии подключились к празднованию Дня родного языка

Как рассказали в пресс-службе комитета РБ по делам ЮНЕСКО, кроме мероприятий для школьников в республике будет работать Международная дискуссионная площадка "Симфония языков Евразии: задачи сохранения многообразия и динамично меняющемся мире". Ее комитет организует вместе с сотрудниками БАГСУ, УГНТУ и Всемирного курултая башкир. К конференции присоединятся представители Якутии, Беларуси,Киргизии, Китая и Конго.

В плане мероприятий - флэшмоб по чтению стихотворений на родных языках поэтов Башкирии, международный конкурс юных сказителей и исполнителей башкирского народного эпоса "Урал-батыр", а также международный фестиваль родных языков в формате ВКС.

- Фестиваль объединит участников благодаря культурным связям и общим лингвистическим интересам, - рассказала исполнительный директор комитета РБ по делам ЮНЕСКО Элина Гатауллина. - Его задачи - популяризовать идеи ООН и ЮНЕСКО в рамках программы "Образование 2030", повысить лингвистическую компетентность участников и гостей.

Фото: пресс-служба комитета РБ по делам ЮНЕСКО.